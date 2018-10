Cardi B balance l’audio de son dernier son !

Découvrez le nouveau morceau de Cardi B : Money

La rappeuse américaine est à son apogée, notamment après les nombreux trophées reçus lors des BET Hip-Hop Awards 2018, de “meilleur style hip-hop”, “hustler (battante) de l’année”, “MVP (“Most Valuable Player” gagnante, meilleure joueuse) de l’année”, et de “meilleur couplet en featuring de l’année”, pour son intervention dans le morceau “Motorsports” aux côtés de Nicki Minaj sur le projet “Culture II” des Migos…



Cardi B continue de se réinventer et de nous surprendre, à travers une vidéo d’ASMR par exemple… Musicalement parlant, elle sort un nouveau track, “Money”, avec un flow aussi percutant qu’à son habitude !

La sortie était prévue quelques jours avant, or, le son a leaké, déjà victime de son succès...mentionné durant les trois minutes de ce track inédit, dans lequel elle retrace cette première année en tant que nouvelle queen du hip-hop, en s’exprimant sur son premier projet studio, sa rivalité avec Nicki Minaj ou encore ses nombreuses collaborations, à l’image de “Taki Taki” avec Dj Snake.



De quoi nous questionner sur un second projet «de cinq-six chansons et de deux collaborations» d’après Cardi B, après l’immense réussite de son premier opus «Invasion of Privacy», de quoi faire pâlir Nicki Minaj…directement visée par Cardi B dans un récent live Instagram, dans lequel elle se moque de ses fans : « Ils disent me détester, mais ils m'aiment plus que mes propres fans car ce sont toujours les premiers sur mon site »



En attendant une éventuelle réaction de Nicki, on vous laisse vous imprégner de ce nouveau son !