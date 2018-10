Drake : “Kiki” n’est pas Kim Kardashian !

Sa réelle identité enfin affichée !

Plus personne n’en doutait : Kiki, personnage central du hit “In My Feelings” du rappeur canadien, était pour le plus grand nombre Kim Kardashian, compagne de Kanye West, ce qui avait dernièrement bien fait rire Snoop Dogg, avec un train de retard.

Un track qui avait fait le buzz, aussi grâce au “In My Feelings Challenge”, dont l’idée est de danser en se filmant, et en avançant à côté d’une voiture...

Finalement, une autre chute pour le phénomène Kiki, puisque la principale intéressé, s’est exprimée face aux rumeurs incessantes depuis la sortie du morceau, et du clip le 2 août dernier.



En effet, Kiki ne serait autre qu’une femme appelée Ky’anna Barber, qui s’est exprimée sur le sujet au micro de l’émission KPWR à Los Angeles.

Celle-ci s’est confiée à l’animateur sur le moment où elle a entendu le fameux morceaux aux côtés de ses proches, chez elle, et où son fils à d’abord reconnu son surnom “Kiki”, et sa mère ses initiales “K.B.”.

Drake et cette fameuse Kiki auraient eu une relation en 2017, qu’elle avait rencontré grâce à la rappeuse Kamaiyah, et qu’elle l’aurait plutôt considéré comme un ami par la suite...contrairement au Champagne Papi, tellement intéressé par elle qu’il a écrit dans “In My Feeling” “Kiki, do you love me?” (Kiki, est-ce que tu m’aimes ?)...



Quand on regarde l’Instagram de celle qui risque de devenir une nouvelle sensation rnb, on comprend son coup de coeur...