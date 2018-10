Busta Rhymes s'apprête enfin à balancer son nouvel album !

Un délai rallongé par son producteur Dr.Dre…

Le rappeur, producteur et rappeur américain Busta Rhymes s’est exprimé sur son prochain et dixième album, en affirmant “neuf albums plus tard, je travaille sur mon album depuis neuf ans”.

Son dernier projet, une mixtape intitulée “Year Of the Dragon” sortie en 2012, date donc d’il y a neuf ans, or l’artiste insinue en s’exprimant ainsi qu’il n’a pas chômé depuis, puisqu’il était bel et bien penché sur ce produit en devenir.



Signé chez Aftermath, label de Dr.Dre depuis l’année 2004, Busta Rhymes enregistre donc ce projet depuis 2009, en s’imprégnant du sens de la qualité, proche du perfectionnisme de Dr.Dre, qui l’aurait aidé à faire preuve de davantage de patience.



Pas de précision sur la date exacte de ce fameux projet, mais un aboutissement certain dans un futur proche !

En attendant, Busta Rhymes nous offre un feat avec son crew Flipmode Squad, et Dr.Dre laisse planer le suspense sur son opus “Detox”, sur lequel il plancherait depuis déjà 2001…si on en croit les extraits fuités sur une base récurrente !



La notion de qualité absolue semble donc être commune aux deux artistes…

On espère en savoir et entendre plus très rapidement !