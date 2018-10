Drake bat un record et détrône les Beatles !

Un record qui n’avait pas été battu depuis 1964…

En dominant le Top 10 du Billboard Hot 100 de l’année 2018, 12 tracks du rappeur Canadien ont figuré dans la prestigieuse classification.



Un engouement encore plus fort que la prestation du mythique groupe des Beatles, qui avaient vu 11 de leurs titres placés dans le fameux top 10 en 1964…

Drake doit d’abord ce succès à son featuring avec Bad Bunny sur le morceau “MIA” en espagnol, dont le visuel a déjà été visionné plus de 81 millions de fois sur YouTube, et qui a atteint le 5ème place du classement, en tant que 12ème track présent dans celui-ci.

Son succès s’explique également par l’accumulation de hits, tels que “God’s Plan”, resté 11 semaines de suite en tête du classement, avant les réussites “Nice For What” et “In My Feelings”, toutes deux figurantes au premier rang également...



La star a été récompensée au-delà de cette hiérarchie en sa faveur, en remportant le BT Hip Hop Awards du meilleur clip, également pour le son “God’s Plan”, et en étant nominé 11 fois, soit plus que tous les autres nominés, aux American Music Awards !

De quoi rendre fier l’artiste le plus streamé de tous les temps !