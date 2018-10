Ashanti annule son concert...après n’avoir vendu que 24 places !

Une nouvelle qui a beaucoup fait rire 50 cent…

Le concert de la chanteuse de rnb devait avoir lieu le week-end dernier, or celle-ci s’est vue annuler l'événement face à de trop faibles ventes...s’élevant à seulement 24 places !

Celle qui est plutôt considérée comme une artiste “old-school” est pourtant encore reconnue dans le monde de la musique, et même si ces derniers projets datent de plusieurs années, personne ne s’attendait à une telle chute !



La nouvelle a rapidement fait le tour de l’industrie musicale, et a fait beaucoup rire le rappeur 50 Cent, qui n’a pas hésité à en faire part à ses nombreux followers sur son compte Instagram…



En écrivant en caption d’un post Instagram “do Basement parties then it can still feel like it’s lit. I don’t know what to say, LOL, #getthestrap” pour accompagner le screenshot d’une news américaine communiquant sur l’annulation du concert en question.







Une phrase ironique et moqueuse, qui peut être traduite par “fais des concerts dans des caves, ainsi tu auras l’impression que c’est le feu”, aux côtés du fameux hashtag “#getthestrap” lancé par le rappeur, signifiant qu’il fait “escalader la situation”...en d’autres mots, qu’il l’envenime rien qu’un peu…

On attend une éventuelle réaction de la chanteuse, ou de son proche Ja Rule, aussi visé par ces paroles...