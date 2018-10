Le rappeur Alonzo préfère sa femme à Kelly de TPMP !

Ça se passe après une prestation aux côtés d’Amel Bent

Le rappeur originaire de Marseille était l’invité de Cyril Hanouna sur le plateau de l’émission télé Touche Pas À Mon Poste dernièrement, et ce n’était pas la première fois.

L’artiste avait interprété en live son morceau “Papa” l’hiver dernier, et revient à la charge, cette fois-ci aux côtés d’Amel Bent, pour un live de leur featuring sur le track “Rien”.

Une fois le plateau quitté, l’artiste a continué à faire parler de lui, mais cette fois-ci dans un autre domaine.

En effet, un membre du plateau a affirmé que la chroniqueuse et actrice principale du visuel “Bella” de Maître Gims, Kelly Vedovelli, aurait avoué avoir un faible pour le rappeur.



Cyril, friand de potins et de buzz, s’est empressé de rappeler Alonzo sur le plateau pour lui en faire part, et entendre sa réaction.

Le rappeur n’a pas semblé déstabilisé par cette annonce, et s’est contenté d’affirmer qu’il était bel et bien marié, à une femme prénommée Samantha !

Kelly, quant à elle, s’est défendue en expliquant qu’elle était juste “admirative” du style et de la musique de l’artiste, avant de se faire remercier par ce dernier.

Un engouement pas forcément fondé, donc !