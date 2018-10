Wiz Khalifa ajoute une corde à son arc et met un pied dans le rnb !

Un vrai couteau suisse dans la musique…

Wiz Khalifa fait partie des rappeurs mélodieux, et nous a habitués à des beats dansants depuis ses débuts dans la musique vers l’année 2005…jusqu’à il a quelques semaines encore, notamment dans son featuring avec Lil Skies sur le morceau “Fr Fr”.

Sa volonté d’adopter des dièses de plus en plus proches du rnb aka “rhythm and blues” paraît alors être une suite logique dans la carrière de l’artiste, qui a toujours su surfer sur des vibes à la fois dansantes et entraînantes.

Lors de son passage dans l’émission de radio “The Cruz Show” émise sur la station de Los Angeles “Power 106”, l’artiste a partagé la nouvelle avec les auditeurs : son futur projet sera “entièrement chanté” !

Une ambition forte et assumée, puisque ce prochain opus comportera pas moins de 20 tracks, travaillés aux côtés d’un coach vocal, qui lui aurait fait découvrir des choses intéressantes sur sa propre voix.

Wiz Khalifa compte bien alimenter le suspense sur cette nouvelle compétence, puisqu’il a refusé de s’adonner à une prestation live lors de cette émission.

Cependant, il avait déjà prouvé ses talents de chanteurs sur la même radio, en reprenant le hit “Hello” de la chanteuse Adèle, rebaptisé “Hello-Hoes” en direct par Wizzle.

On espère un teasing de qualité en attendant ce projet novateur !