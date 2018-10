Les BET Hip-Hop Awards 2018 se sont déroulés le 16 octobre dernier

Découvrez le palmarès !

La fameuse cérémonie de remise de prix dans la sphère du hip-hop a été diffusée le 16 octobre dernier, mais avait été tournée dix jours auparavant, comme chaque année.

Ceci laissant peu de suspens face au caractère bavard des réseaux, la cérémonie a quand même connu un franc succès, sans trop d’accrochage.



La grande vainqueure de cette classification est la chanteuse et rappeuse Cardi B, qui a remporté quatre trophées en tout, avec les titres de “meilleur style hip-hop”, “hustler (battante) de l’année”, “MVP (“Most Valuable Player” gagnante, meilleure joueuse) de l’année”, et de “meilleur couplet en featuring de l’année”, pour son intervention dans le morceau “Motorsports” aux côtés de Nicki Minaj sur le projet “Culture II” des Migos.

Derrière Cardi B, arrivent les Carters, avec les trois titres “album de l’année” pour “Everything Is Love”, “chanson de l’année” pour le track “Apeshit” produit par Pharrell Williams, et de “meilleur(e) duo et collaboration de l’année” pour le même son.



Du côté émotions, Lil Wayne, qui a reçu le trophée “I Am Hip-Hop Icon” (Je suis l’icône du hip-hop), s’est exprimé ému sur la fois où il a frôlé la mort, déclarant avoir été sauvé par l’amour de ses fans. Le défunt rappeur XXXTentacion a quant à lui remporté le titre de “meilleur nouvel artiste hip-hop”, contesté par l’artiste Vic Mensa, nous rappelant les délits de violence dont X était accusé...ce qui n’a pas empêché sa mère de récupérer son prix, les larmes aux yeux.



On vous laisse avec deux extraits de cette fameuse cérémonie, avec une prestation de Cardi B sur les bangers “Get Up 10” et “Backin’ It Up” avec Pardison Fontaine, et la déclaration attendrie de Lil Wayne.