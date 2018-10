Lil Yachty balance un troisième album ''Nuthin 2 Prove''

Découvrez le dernier album de Lil Yachty : Nuthin 2 Prove

Impossible de rater ce dernier projet. Sur son compte Instagram, le rappeur originaire d’Atlanta a sur faire la place nécessaire pour communiquer sur son nouveau projet avec seulement trois posts, trois photos de la couverture de l’album “Nuthin 2 Prove”, dont une comportant la tracklist du projet.







Un teasing de qualité pour l’artiste, qui nous livre un message clair et impactant, rien qu’à travers le titre de son album, “Nuthin 2 Prove” (rien à prouver) : Lil Yachty est à la bonne place et il le sait. Il n’hésite pas à produire un opus différenciant, scindé en deux parties, la première (8 premiers morceaux) plutôt dans des vibes rap, et la seconde (7 morceaux suivants) plus harmonieuse et chantée.

Aujourd’hui disponible sur toutes les plateformes de streaming, “Nuthin 2 Prove” est le troisième projet studio de Lil Boat et nous offre 15 tracks et un casting de qualité pour des featurings à succès, tels que le titre “Yacht Club” avec le rappeur Juice Wrld), ou encore le single “Who want the smoke” en featuring avec Cardi B et Offset sorti il y a trois mois.

Celui qui a aussi su évoluer dans d’autres sphères, telles que la mode avec une série limitée pour la marque américaine Nautica, ou encore le cinéma avec un rôle principal dans le volet 2 de “The High”...et un featuring avec Social House pour "Magic in The Hamptons".



A vos enceintes !