Rihanna ne fera pas le Super Bowl de 2019 !

En soutien à Kaepernick…

Le prochain Super Bowl aura lieu le 3 février 2019, dans la ville d’Atlanta.

Rihanna était censée prendre la relève de la mi-temps de la rencontre, à la suite de Madonna, ou encore de Justin Timberlake, à l’occasion de la 53ème édition de la finale du championnat NFL de football américain.

Seulement, la chanteuse barbadienne a refusé l’invitation, ne souhaitant pas faire ce live.

Son motif ? Un désir profond de soutenir le footballeur Colin Kaepernick, considéré comme la “paria” du football américain, notamment après avoir boycotté l’hymne national pour contester.



Ce personnage public a décidé de se servir de son statut de joueur professionnel pour se positionner comme défendeurs des noirs victimes de violences policières, attirant les foudres du président américain Donald Trump, ainsi que de la plupart de ses défenseurs.

L’ex-quaterback des 49ers de San Francisco est donc très attaqué par une partie de l’opinion publique, mais aussi soutenu par la grande marque de sportswear Nike, et notamment par Rihanna, star mondiale.

Celui qui est devenu le “symbole le la mixité” n’a pas encore retrouvé d’équipe, mais peut heureusement compter sur de forts soutiens, tels que la chanteuse.

La place a donc été proposée au groupe Maroon 5, qui aurait “pratiquement accepté” cette invitation.



On attend leur confirmation, et on honore le sens de la solidarité de Rihanna !