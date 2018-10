Cassie et P.Diddy, c’est fini !

11 ans d’amour viennent de s’éteindre…

Les deux artistes étaient ensemble depuis plus de dix ans...une idylle qui s’est arrêtée récemment, entre le producteur et rappeur Sean P.Diddy Combs et la chanteuse r&b Cassie Ventura, de 10 ans d’écart (respectivement 48 et 32 ans).



Une séparation pas encore expliquée, la seule donnée connue étant que celle-ci se fit “à l’amiable”, et que les deux intéressés sont encore en contact, en tant qu’”amis”.

Cassie serait désormais dans une optique d’optimisation de sa carrière avant tout, en tant que musicienne et qu’actrice.

Leur histoire avait débuté dans les 00’s, alors que la carrière de la chanteuse débutait aux côtés de P.Diddy, qui l’avait signée dans son label, Bad Boy Records.

Une relation rendue officielle en 2012, soit six ans après le hit “Me & You” de Cassie, qui fit décoller sa carrière dans le monde du hip-hop.



Aucun enfant concerné par cet éloignement, puisque P.Diddy était déjà père de 6 enfants lorsqu’ils se sont rencontrés, mais n’a apparemment pas souhaité agrandir sa fratrie avec Cassie.



On espère que leurs liens restons cools !

On vous laisse écouter une collaboration old-school du duo, "Must Be Love" !