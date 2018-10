Snoop Dogg rigole du fait que Drake aurait couché avec Kim Kardashian

De quoi détendre Kanye West!

Le rappeur avait déjà provoqué Kanye West, notamment en le traitant de raciste, suite à la confirmation de son soutien pour le Président Trump.

Ensuite, il était revenu dessus en écrivant “le pardon est essentiel” en légende d’une vidéo de Ye, arborant à la fois une casquette de la campagne de Trump “Make America Great Again”, et un t-shirt avec le visage de Snoop Doggy Dogg.



Pourtant, il semble que le rappeur ait souhaité remettre un peu d’huile sur le feu, en l’attaquant de nouveau, cette fois-ci sur le sujet de sa compagne, Kim Kardashian.

A l’image du canadien Drake, qui avait déjà intégré Kim dans le refrain de son morceau “In My Feelings”, en chantonnant “Kiki, do you love me?” (Kiki, est ce que tu m’aimes ?), répandant la rumeur de possibles relations avec elle.



Snoop a donc repris cette fameuse chanson, en se déchaînant sur Ye. Avec un train de retard, il s’exprime sur son compte Instagram, en écrivant qu’il vient de comprendre que Drake parle bien de Kim dans sa chanson “In My Feelings”, et qu’il a adoré ce morceau spécifiquement parce que Drake aurait bien couché avec Kim, et qu’il sait à quel point cela énerve Kanye West...



Après les Carters, Drake, T.I. qui a affirmé avoir honte d’avoir déjà été associé avec Ye, Snoop Dogg aurait aussi définitivement rejoint le banc des détracteurs de Kanye West, depuis qu’il appelle Trump son “frère”...



On attend la réaction de l’incriminé !