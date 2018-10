Redman et Method Man ne figureront pas dans “How High 2” !

Ils seront remplacés par deux autres hommes....

Les rappeurs et acteurs américains, et avaient connu un grand succès dans le film “How High”...

Sorti en 2001, ce film américain réalisé par Jesse Dylan et écrit par Dustin Lee Abraham mettait en scène les rappeurs Method Man et Redman.

Le scénario ? Un monde où la marijuana a un caractère magique, les menant à des expériences complètement barrées dans le sein de l’université d’Harvard.



Les deux rappeurs figuraient également dans quelques tracks de la bande originale dudit film. Un “How High 2” a été confirmé il y a déjà plusieurs années, affirmation accompagnée de nombreuses hypothèses...Parmi elles, le remplacement de Redman par Chris Tucker, acteur américain, rumeur démentie depuis.



Au contraire, Redman et Method Man ont communiqué sur leur travail depuis la prévision d’un “How High 2”, et aussi sur un album constituant la bande son de ce deuxième volet, qui était censé sortir en même temps que le film, à l’image du projet “How High -The Soundtrack”, qui accompagnait le premier volet.



Triste chute, puisque Redman et Method Man ne feront finalement pas l’affiche du projet, et seront remplacés par DC Young (Youtouber) et Lil Yatchy (rappeur).

Redman a réagi à cette nouvelle lors d’une interview dans le cadre du podcast Grass Routes, en avouant qu’il n’était pas au courant de ce changement de casting, mais qu’il n’était absolument pas énervé contre “la jeunesse” qui avait su saisir une “grosse opportunité”, ni contre Dieu qui “pose toujours les choses dans la bonne direction”.

Mis au courant alors qu’ils étaient en attente du script, les deux artistes ont cependant été surpris et déçus, d’autant plus que leurs idées et la “marque” Red et Meth impliquaient la formation de “l’entité How High”...raison pour laquelle les fans de Silas et Jamal ont lancé une pétition pour leur retour...

En espérant que le film sera à la hauteur, malgré notre déception !

L'interview complète juste ici !