T.I. fait le buzz avec une fausse Melania Trump !

Ses proches dénoncent une vidéo du rappeur

Il s’agit d’un clip d’une minute, dans lequel le rappeur provoque le monde de Trump, ses défenseurs compris, notamment Kanye West, en faisant jouer une actrice, copie conforme de Melania Trump.

La femme en question ne fait pas qu’une apparition, puisqu’elle fait un strip-tease dans un lieu qui confirme le clin d’oeil provocateur à la maison blanche, puisque la prestation de la femme se fait dans le bureau ovale…



Il se trouve que la principale cible du rappeur était Kanye West, mais que la portée de son clip est plus étendue que prévue, puisque celui-ci a offensé la Première Dame américaine.

L’entourage de Melania Trump a donc lancé des appels au boycott, notamment Stephanie Grisham, sa porte-parole, dans un tweet “How is it acceptable ? #disgusting #boycott T.I.” (Comment est-ce acceptable ? #dégoutant #boycott T.I.) en partageant la vidéo polémique.

La vidéo avait été postée sur le compte Twitter du rappeur vendredi dernier, prête à être vue par au moins ses 8.5 millions de followers.

Poussant le vice, T.I. a même imagé le Président en train de partir de la Maison Blanche, pour retrouver la Première Dame, seulement vêtue d’une veste qui avait bien fait parlé, avec l’inscription “Je m’en fou complètement, et vous ?”, qu’elle ôtera par la suite…



Une promotion pour son nouvel album “Dime Trap”, sorti le 5 octobre 2018, et aussi une manière de dénoncer le comportement du rappeur Kanye West, qui a passé un long moment auprès du Président à la Maison Blanche, la veille de la sortie de cette fameuse vidéo.

Il s’est même adressé à Mr Trump en lui exprimant “Je ne suis pas Kanye”...



De quoi enflammer la critique déjà presqu’à son apogée !