PNL envahit la scène Londonienne !

Toutes les infos sur un concert inédit…

Les deux frères honorent leurs noms de scène, Ademo et N.O.S, avec toujours plus de records, notamment après avoir reçu le record de stream France en 24h et en 1 semaine, pour le track estival “91’s”, posé sur une prod de BBP.

Après ce franc succès, les PNL, pour Peace N’ Lovés, ne se limitent plus à la scène française puisque le duo originaire de la région parisienne sera en concert à Londres un soir de novembre, le 15 novembre prochain plus exactement, au très convoité club KOKO !

Les tickets sont encore en vente ici, et le concert sera en collaboration avec la plateforme de musique londonienne NTS…en espérant un nouveau projet très vite, plus de deux ans après la release de leur dernier projet “Dans La Légende”...



En attendant ce spectacle, (re)découvrez le clip de PNL pour le track “A l’Ammoniaque” juste ici !