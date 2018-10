Elton John défend Eminem contre MGK !

Une réaction plutôt inattendue...

Le clash Eminem-MGK bat toujours son plein sur les réseaux, notamment après que Machine Gun Kelly ait été directement visé par Marshall dans le track “Killshot”, lorsqu’on regarde la cover du single, plus qu’explicite, et qu’on fait attention aux lyrics répondant aux insultes d’MGK, proliférées dans son morceau “Rap Devil” à l’intention d’Eminem, qui l’avait déjà cherché par la suite.



Dans le dernier projet d’Eminem, “Kamikaze”, il avait aussi enchaîné des punchlines sur MGK dans le track “Not Alike” (pas pareil), précédent le morceau “Killshot”, réelle bombe dans ce conflit ultra-médiatisé.



Bombe validée par le mythe Elton John, lors de son passage sur le plateau de sa propre émission “Rocket Hour Show”. Content des derniers projets de Slim Shady, Elton a aussi mentionné les excuses que le rappeur avait faites auprès de l’artiste Tyler The Creator après avoir balancé une punchline homophobe dans un autre track.



Quand la musique n’a pas de frontières !