Kanye West s’ambiance en Afrique !

Ye cherche l’inspiration en Ouganda, et ça marche !

Alors que le rappeur a l’air de se faire plus d’ennemis que d’amis depuis son rapprochement inquiétant pour beaucoup avec le Président Américain, son prochain album “Yandhi” sortira le 23 novembre prochain comme annoncé par sa femme Kim Kardashian sur ses réseaux.



Un réel personnage, qui reste un artiste convoité et attendu par un grand nombre de fans dans le rap game.

Dans le cadre de la préparation de son projet en devenir, l’artiste s’est envolé pour l’Ouganda, petit pays à l’Est du continent Africain, où Ye et sa team jouent les aventuriers dans un studio improvisé sous une tente en pleine nature.



On voit l’artiste se donner à des interprétations en petit comité, mais cependant diffusés à travers un live periscope via Twitter, et bouger sur du Wizkid, loin de toute pression médiatique, aux côtés du manager et “sound creator” Bankulli, qui semble apprécier la bonne humeur du rappeur.



L’artiste originaire de Chicago semble chercher à prendre des distances, notamment suite à sa disparition des réseaux sociaux, et à travers ce voyage. Cependant, il reste connecté à ses fans en se donnant à ce genre de partages.

On vous laisse apprécier ça juste ici !