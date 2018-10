Kanye West plus proche de Trump que jamais après leur rencontre, une vraie ''bromance''

La polémique se fait de plus en plus virulente !

Kanye West, est un fervent défendeur de Trump, et ce n’est pas une surprise !

Un positionnement de la part du rappeur qui peut aller très loin, puisqu’il s’est même présenté pour la présidentielle américaine 2020, en tant que successeur de celui qu’il appelle son “frère”, Donald Trump…

De quoi attirer les foudres de beaucoup de grands noms du rap game américain, tels que Snoop Dogg, ou encore le couple Jay Z-Beyoncé...opposition mettant en cause un “Watch The Throne II” aux côtés de Jazzy.



Pourtant, rien ne freine Ye, qui continue d’arborer la casquette portant le slogan de la campagne du président Trump, “Make America Great Again”, sans provocation aucune.

Si Snoop Dogg est revenu sur ses insultes, les Carter ne veulent plus entendre parler de Yeezy, et se disent “outrés” face à ses opinions politiques.



Une rencontre a été organisée entre les deux hommes le 11 octobre dernier à la Maison Blanche, pendant laquelle le rappeur s’est emporté dans un monologue d’une dizaine de minutes, toujours la même casquette sur la tête.



Son discours portait aussi bien sur l’abolition du 13ème amendement de la convention américaine (abolition de l'esclavage) que sur la santé mentale, notamment sur la sienne, puisqu’il affirme ne pas avoir réellement été diagnostiqué comme bipolaire, mais juste d’avoir des problèmes de sommeil...

Face à lui, un président buvant ses paroles et esquissant un sourire à l’écoute des dires de Ye, avant de lui délivrer un “hug” digne d’une “love story” à l’américaine...et de l’inviter à déjeuner à l’abri des journalistes.

Il faut dire que le président américain affirme avoir un élan de popularité auprès de la communauté noire américaine depuis que Kanye West lui a publiquement affirmé son soutien. Une relation assez intéressée, donc, entre les deux hommes puissants, mais qui semble aussi très intime !

On attend la suite....