Moha La Squale, designer pour Lacoste !

Le rappeur lance sa propre collection pour Lacoste

Le jeune rappeur de 23 ans seulement ne s’arrête pas à son succès fulgurant dans le monde du rap français, en parallèle de ses études de cinéma au Cours Florent.

Originaire du quartier de la Banane, dans le 20ème arrondissement de Paris, Moha La Squale, Mohamed Bellahmed de son vrai nom, l’artiste a commencé le rap il y a seulement quelques mois, et a déjà l’occasion de collaborer avec un grande marque française.



Marque de prêt-à-porter haut de gamme, Lacoste a du succès chez les rappeurs, à l’image de Roméo Elvis, qui ne lâche pas le célèbre crocodile vert.

Moha, quant à lui, est un vrai caméléon qui sait s’adapter dans tous les milieux, notamment lors de son apparition dans l’émission TV “C à vous”.



Comme présenté sur le compte Instagram de l’artiste à travers une vidéo de Moha La Squale chez Lacoste, une collaboration est donc en cours entre le rappeur parisien et la marque française. Celui qu’on retrouvera sur la scène de l’Olympia le 17 octobre prochain est heureux de nous présenter son partenariat avec la prestigieuse maison.

La vidéo avait justement été réalisée à l’occasion du teasing du concert de Moha...de quoi mettre son partenariat en premier plan ! Pour en savoir davantage sur cette collection surprenante, il faudra être à l’Olympia mercredi prochain, sachant que le rappeur sera habillé avec des pièces de celle-ci !