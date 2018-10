Dj Khaled balance en exclu l’album de Quavo aujourd’hui !

Et ça se passe un jour avant la sortie officielle…

Le rappeur américain Quavo a balancé son dernier clip “BubbleGum” il y a quelques heures. Pendant ce temps, Dj Khaled annonçait une grande nouvelle le concernant dans ses stories Instagram et Snapchat !



Alors que le premier projet solo du membre du crew des Migos doit sortir demain dans les bacs, l’artiste a communiqué sur son compte Instagram sur la date de release du projet (le 12 octobre 2018), et a également délivré la cover de l’opus qui s'appellera “Quavo Huncho”.





Le rappeur a invité de nombreux guests précieux dans le rap game, comme également annoncé sur ses réseaux. Il s’agit de Drake, 21 Savage, Lil Baby, Travis Scott, Kid Cudi, Davido, Saweetie, Cardi B, Takeoff et Offset (deux autres membres des Migos).

Un projet très attendu, donc, et qui semble prometteur !

Porté par l’artiste Dj Khaled, il prend encore plus d’envergure. En effet, dans le cadre de son émission radio “We the Best” sur Beats 1, exploitée par Apple, le dj et producteur américain, a décidé d’envoyer le nouveau projet de Quavo dans son intégralité en exclu aujourd’hui, la veille de sa sortie officielle !

Double Whoper, qui avait déjà accueilli Quavo dans plusieurs de ses hits, tels que “I’m The One” et “No Brainer”, sait donc témoigner de son soutien à Quavo, en espérant que son projet vous plaira !