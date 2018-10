Djadja dément l’arrêt de la carrière de son duo avec Dinaz !

Après que les réseaux se soient enflammés face à cette éventualité…

Après une rumeur montée très vite, de nombreux fans de Djadja et Dinaz étaient inquiets ces derniers jours.

La raison ? L’arrêt de leur aventure, pour une raison assez sombre : celle de la maladie du rappeur Djadja !

Une intox totale, lancée par un internaute malveillant sur son compte Snapchat, transformé en faux compte de l’artiste. Une “fake news” relayée ensuite sur les internets par tous les fans concernés par l’évolution du groupe, pensant aussi que la page Instagram de Djadja, intégralement noire avec comme seul message “merci” au centre, signifiait un retrait du monde de la musique. En réalité, il s’agissait juste de remercier leurs fans.



Dans les faits, rien ne laissait penser que le duo en réelle expansion, notamment depuis la sortie de leur troisième album “Le revers de la médaille”, et des rééditions qui ont suivi.

La rumeur est survenue quelques jours après leur concert de dimanche dernier à l’Olympia...autre contradiction majeure avec cette information.



Heureusement, bon dénouement pour cette affaire vite devenue virale, puisque Djadja a lui-même démenti sa maladie et les conséquences qui devaient s’en suivre, en story sur son compte Instagram !





On préfère cette version, et on envoie plein de force aux deux intéressés !