DJ Snake, Selena Gomez et Cardi B au pied d'un volcan dans ''Taki Taki'' !

Découvrez le tout dernier clip DJ Snake : "Taki Taki"

Hier soir, à l'occasion de la cérémonie des American Music Awards, qui s'est tenue hier soir à Los Angeles, DJ Snake a partagé le clip de "Taki Taki" qui s’est placé en 27ème position du Billboard Hot 100 en à peine une semaine après sa sortie.

Alors que le DJ français vient de battre un record sur Spotify en ayant deux titres à plus d’un milliard de streams chacun, avec les sons "Let Me Love You" en collaboration avec Justin Bieber et "Lean On" avec Major Lazer ; Snake compte bien faire du bruit avec ce dernier footage qui est déjà dans le top des tendances YouTube.

Dans un visuel signé Colin Tilley, un grand clippeur des US qui a notamment fait les clips de "Mask Off" de Future et "Wild Thoughts" de DJ Khaled et Rihanna ; on retrouve DJ Snake dans un clip très coloré à l’ambiance brésilienne. En bas d’un volcan en éruption, Snake est accompagné de Carbi B et Selena Gomez très sexy dans leurs tenues, qui nous propose des danses assez suggestives : une ambiance qui colle parfaitement à l’atmosphère tropicale de ce morceau.

On vous laisse découvrir ce chef d’œuvre ci-dessous !