Post Malone bientôt en France !

Le succès de sa tournée américaine ne lui a pas suffit !

Le chanteur de “Better Now”, hit sentimental à succès a récemment sorti son clip plein d’émotion, imageant sa tournée aux Etats-Unis, désormais terminée.

Ce quasi-reportage nous a donné envie de vivre les même sensations sur notre continent, et c’est donc notre jour de chance, puisque Austin Richard Post de son vrai nom, a programmé une tournée européenne pour le début d’année 2019 !



Post Malone commencera son tour d’Europe le 14 février prochain à Dublin (Irlande), avant de se rendre aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, au Danemark, en Suisse, en Belgique, puis en France.

C’est l’AccorHotels Arena qui accueillera l’artiste le 22 février, et qui ouvrira son guichet à partir du 12 octobre prochain, 10 heures.

On espère qu’il sera de même humeur que lors de son apparition aux American Music Awards le 9 octobre dernier à Los Angeles !



Lors de la fameuse cérémonie, l’artiste a fait une belle prestation de “Psycho” et “Better Now”, après avoir été nominé six fois, et avoir remporté le prix du “meilleur album Rap/Hip-Hop” pour son projet “Beerbongs & Bentleys” et du “meilleur artiste Pop/Rock".



Le rappeur et chanteur de seulement 23 ans, ému, n’avait pas hésité à profiter du bar dans sa plus belle tenue bleue turquoise, aux motifs de serpents, santiags dorées aux pieds !



Mettez-vous un rappel, les places vont partir comme des petits pains !