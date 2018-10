SCH dévoile le visuel de ''Pharmacie'' !

Découvrez le dernier clip de SCH : Pharmacie, extrait de "JVLIVS" disponible le 19 octobre 2018

Dans 10 jours, SCH sortira le quatrième projet de sa carrière, intitulé « Julius », et qui marquera son retour dans le paysage rap hexagonal. Jusqu’à présent, le rappeur originaire d’Aubagne avait sorti « Mort De Rire » et « Otto », le premier titre était davantage destiné à sa fanbase tandis que le second avait pour but de toucher un public plus large et force est de constater que cela a été réussi. En effet, « Otto » cumule déjà près de 15 millions de vues en un mois, en plus d’être rentré en playlist sur différentes radios et de scruter le haut du classement des plateformes de streaming.

En ce jour, SCH a décidé de révéler le clip « Pharmacie », qui est efficace, tout en prouvant que Le S n’a rien perdu de son ADN artistique lui ayant permis de rencontrer le succès depuis ses premiers pas dans le rap français.

Récemment, nous avons également pu voir Le S apparaître sur le dernier album de PLK et sur le titre "International Gangstas" sur lequel 6ix9ine était également présent avec Farid Bang et Capo, deux rappeurs allemands, idéal afin de faire monter la température avant la sortie.

Désormais, l’artiste d’Aubagne est dans la dernière ligne droite avant la sortie de « Julius », qui est très attendu suite à toute la promotion effectuée autour. Nous savons déjà que le compositeur Guilty sera très présent sur l’album et qu’il contiendra un featuring avec Ninho. Il y aura éventuellement une pression commerciale autour de « Julius » sachant que SCH a décroché le disque de platine, minimum, sur chaque projet qu’il a sorti. Au vu de son statut d’affiche, il y a une attente naturelle sur « Julius ».