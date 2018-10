La queen Missy Elliott is back !

Un retour serait prévu pour 2019...

Longtemps qu’on a pas entendu parler de la queen du hip-hop !

Après un succès fulgurant dans les années 90, celle qui reste une figure emblématique de cette période, et qu’on écoute toujours autant, a eu 47 ans cet été et ne compte pas s’arrêter pour autant !



Après une pause d’une dizaine d’années, qui ne nous a pas fait l’oublier, Melissa Arnette “Missy” Elliott aurait prévu de remonter sur scène dès l’année 2018 ! Celle qui a vu le jour dans le monde du rnb sous les yeux de Timbaland, avec qui elle a formé un duo de producteurs, notamment des Destiny’s Child, a débuté une carrière solo prometteuse en 1997 avec un premier album concluant, “Supa dupa fly”.

Sa disparition se fit en pleine notoriété, d’abord dans raison exprimée, puis ensuite justifiée par une maladie incurable et auto-immune, affectant la thyroïde...mais pas la force de l’artiste, qui a pu faire un feat avec Pharell Williams pour le track “WTF”, ou encore avec Busta Rhymes avec “Get It”, et Ariana Grande…

Affirmant avoir d’abord craint les critique de certains auditeurs, elle assume aujourd’hui un retour pour faire la musique qui lui plaît. Une déclaration qui a mené à un soutien fort de ses fans, la motivant à publier un extrait de 30 secondes sur ses réseaux, pour le morceau entraînant “Cool Off”...nous laissant croire à un retour imminent !



Rien que dans sa caption Instagram, Missy inscrit “New Missy Coming! I’m on some next level ! I am the definition of avant garde” (La nouvelle Missy arrive ! Je passe au niveau supérieur ! Je suis la définition d’avant-garde”. De quoi nous confirmer un retour explosif pour très bientôt de la chanteuse, qui n’avait pas sorti d’album studio depuis l’année 2005.

On attend la suite !