Kanye West a offert un cadeau de folie à Kim Kardashian !

Le secret d’un couple légendaire !

Il s’agit d’un des couples les plus influents de la planète. Beaucoup sont intrigués par les deux personnages que son Kanye West et Kim K, et encore plus par le duo qu’ils forment.

Leur secret ? Peut-être le soutien mutuel du couple, à l’image de la fidélité qu’a démontrée Kim Kardashian envers son compagnon.

La femme d’affaire avait déclaré au micro du mannequin Ashley Graham avoir refusé une offre de pas moins d’1 million de dollars pour un post sur une marque...copiant de temps en temps la brand Yeezy de Ye !



Elle aurait donc demandé l’avis de Kanye West, avant d’accepter la modique somme, pourtant alléchante !

Kanye aurait préféré qu’elle ne communique pas sur cette marque, ce que Kim a donc respecté...non sans avoir été récompensée !



Celui qui a disparu des réseaux sociaux ce week-end n’a pas oublié de penser à la mère de ses enfants, à qui il a glissé une enveloppe contenant...la fameuse somme d’1 million de dollars...mais pas seulement !

Ye aurait également confié une part de l’empire Yeezy à sa moitié !

Une belle preuve de reconnaissance de la part de Kanye West, face à la loyauté de sa compagne !