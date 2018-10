Iggy Azalea annule sa tournée !

Les circonstances de cette sont ''imprévues''

Son Bad Girls Tour prévoyait au total 21 dates étalées sur 5 semaines, aux Etats-Unis.

La première date était programmée pour le 27 octobre prochain à Hollywood (Floride).

La rappeuse et chanteuse Australienne avait prévu du lourd, avant ce retournement de situation !



Celle qui a sorti son quatrième et dernier projet “Survive The Summer” le 3 août dernier, signé chez le label Island Records, a finalement décidé d’annuler sa tournée, comme communiqué sur sa page Twitter : “Croyez-moi, j’étais très excitée à l’idée de cette tournée...et je suis sincèrement déçue que ça ne puisse pas se dérouler cette année. Le choix ne m’appartient pas. J’espère que j’aurai l’occasion de tous vous rencontrer en personne. Je vous aime”.

Un tweet suivant cette annonce nous confirme cependant qu’Iggy Azaela continue sur sa lancée musicale en écrivant “Tout ce que je peux faire est de continuer, d’enregistrer et de garder le sourire :)”.



En attendant de nouvelles informations sur les raisons de ce changement de programme, on vous laisse écouter le feat d’Iggy Azalea avec le rappeur Tyga sur le track ...