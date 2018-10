Kanye West ne se contente pas de changer de nom ! Il disparaît de nouveau des réseaux !

Trop de mystère autour de Ye...

Dans la nuit de samedi à dimanche, Ye a supprimé ses comptes Instagram et Twitter, inquiétant ses fans !

Il l’avait déjà fait pour Twitter en mai 2017 par exemple, jusqu’à avril dernier, date amorçant la période de teasing de son album “Ye”, sorti le 1er juin 2018.



C’est dans le silence que l’artiste de Chicago s’est donc retiré du monde parfois impitoyable des réseaux sociaux, sans donner d’explication à ses très nombreux followers.

Certains pensent que Kanye ne supporte plus les nombreuses remarques reçues via tous les canaux de communication, et qu’il a donc tenté de s’éloigner de ces ondes négatives !

C’est vrai que cette “disparition” fait suite à de nombreux scandales tels que son soutien au président américain Donald Trump, menant à son clash avec Snoop Dogg notamment…

ll avait aussi demandé dans un tweet la suppression du 13e amendement, qui avait mis fin à l’esclavage en 1865.



Si le retour de Ye sur les internets se fait attendre pour certains, d’autres sont sûrement soulagés par le calme qui règne désormais sur Twitter depuis ce samedi soir !