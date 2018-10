Eminem tourne un clip en haut de l’Empire State Building !

Un “rap god”, deux hélicoptères, et le tour est joué !

Hier, le dimanche 7 octobre, Eminem, qui a balancé le clip complètement fou de son track “Venom” vendredi dernier, nous a montré qu’il n’a pas de temps à perdre, puisqu’il était déjà en pleine réalisation d’un nouveau clip, cette fois plutôt haut-perché !

Slim Shady aurait en effet tourné le clip d’un morceau de son dernier album "Kamikaze", sorti par surprise le 31 août dernier, d’après de nombreuses vidéos de deux hélicoptères tournant autour du haut du fameux gratte-ciel new-yorkais de l’Empire State Building…

Des vidéos déclenchant une rumeur concernant un éventuel clip d’Eminem...qui pourrait bien être celui du son “Kamikaze”, étant un des trois morceaux publiés sur sa page YouTube, et le seul des trois qui n’aie pas été encore clippé !

Cette chanson pourrait être liée à des hélicoptères, si on se base sur des punchlines telles que “Yeah, I’m a fuckin’ kamikaze crashin’ into everything” (oui, je suis un p****n de kamikaze, qui écrase tout”).

Une autre option pourrait être le tournage du single “Majesty” de la rappeuse et chanteuse Nicki Minaj, featuring Eminem et Labrinth, prévu pour le 16 octobre prochain.

Une rumeur presque vérifiée, puisque le styliste d’Eminem a posté une photo de l’Empire State Building dimanche matin !

Mais aucune photo sur les réseaux du principal intéressé, de quoi cultiver le suspense autour de ce nouveau clip !



Les détails du tournage ici :