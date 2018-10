Lil Baby et Gunna invite Drake et Young Thug sur leur mixtape ''Drip Harder'' !

Découvrez le dernier projet de Lil Baby et de Gunna : "Drip Harder"

Après nous avoir dévoilé le clip de leur banger ‘’Drip Too Hard’’ au début du mois de septembre, qui a d’ailleurs été censuré en France pour des raisons de droits d’auteurs, Lil Baby et Gunna nous lâchentujourd’hui leur projet commun : "Drip Harder".

Les deux protégés de Young Thug, nous propose ainsi une mixtape de 13 titres au total, avec notamment la présence de Lil Durk, Nav, Drake et bien entendu Young Thug. Thugger annoncait sur ses réseaux la semaine dernière que cet album serait plus chaud que Tha Carter V, l’excellent projet de Lil Wayne : "Tha Carter V' Won't Be as 'Hard' as Lil Baby and Gunna's 'Drip Harder' "/ "Tha Carter V ne sera pas aussi gang que « Drip Harder » de Lil baby et Gunna".

Originellement, prévu pour le 20 septembre comme nous l’avait confié Lil Baby, ce projet dont la tracklist a été dévoilé il y a seulement quelques jours nous donne un vrai vent de fraicheur dans le game avec de très bons titres ; notamment "Never Recover", le feat avec Drake, ainsi que "My Jeans" avec Young Thug.

On vous laisse découvrir cette petite pépite et on vous laisse aussi un lien pour visionner "clandestinement" le clip de Lil Baby et Gunna : "Drip Too Hard".