Soolking balance du lourd avec le titre de son premier projet et sa date de sortie !

Et on a hâte d’entendre ça !

Après le succès fulgurant de son track et clip “Dalida”, hommage à une personnalité mythique de la chanson française, le jeune rappeur franco-algérien, membre du groupe African Jungle, prépare déjà son premier album solo en studio !

Prévu pour le 2 novembre prochain, l’opus s’appellera “Fruit du Démon”, et est déjà très attendu par les auditeurs d’Abderraouf Derradji aka Soolking...après qu’il ait teasé sa pépite en préparation sur son compte Instagram.

En légendant son annonce à coup de “Voilà on y est enfin (...) soyez prêts car on va marquer l’histoire”, Soolking se montre sûr de lui, et de son projet.

Il a également posté une photo qui pourrait être la couverture de l’album en devenir...on attend aussi la tracklist et la liste d’éventuels guests, pour quelques featurings, à l’image d’”Adios” aux côtés de L’Algérino, avec impatience !

En attendant, on peut le retrouver sur le projet très prometteur “93 Empire” de Fianso...qui sort également aujourd’hui dans les bacs.



Force à Soolking, en espérant que son ascension ne fait que commencer !