PLK célèbre ses origines dans son dernier album ''Polak''

Avec les guests Nekfeu et SCH !

Du haut ses 21 ans, PLK, Mathieu Pruski de son vrai nom, originaire du 14ème arrondissement de Paris, et membre des groupes Panama Bende et La Confrérie, a passé de loin l’époque des “simples” freestyles balancés sur internet...



L’auteur des deux EPs “Peur de me tromper” (2015) et “Dedans” (2016) et des mixtapes “Ténébreux” (2017) et “Platinum” (2018), est signé chez le label Panenka Music, et sort enfin son premier album en ce vendredi 5 octobre 2018, nommé “Polak”, après avoir balancé le clip du 10ème track de l’album, “Monégasque”.



En référence à ses origines polonaises, ce projet réunit PLK et les artistes SCH et Nekfeu, qui va sûrement faire des étincelles, après le succès de “Platinum”, aux côtés de Lefa et Krisy. Comme si le titre n’était pas assez révélateur, la pochette n’est pas sans nous rappeler le drapeau de la Pologne, et son animal national, l’ours.



L’album est un beau mix de rythmes, entre du banger et des tracks plus mélodieuses, que l’on vous laisse découvrir juste ici !