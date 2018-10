Kendrick Lamar de nouveau dans nos oreilles, avec huit tristes inédits !

Avec les touches de Michael Jackson et Busta Rhymes !

Kendrick Lamar se faisait assez discret depuis le succès de “Damn”, opus sorti en 2017, sur les labels Top Dawg, Aftermath et Interscope.

Son dernier clip date d’il y a 7 mois avec “All The Stars” en featuring avec SZA, extrait de la B.O. de Black Panther.



Et pourtant, l’artiste cachait de petites pépites, au nombre de huit, dans un projet appelé “Bad Kid City EP”, qui a récemment fuité sur les internets...sans coupable apparent, puisqu’on ne sait toujours pas d’où vient le leak !



Au menu, “Swimming Pools” en version allongée, et une collaboration avec les artistes cultes Michael Jackson et Busta Rhymes sur le même titre. Un autre morceau a été enregistré en featuring avec la chanteuse SZA.

Des sessions d’enregistrement issues d’anciens albums de Kendrick, “good kid m.A.A.d city” (2012), “To Pimp A Butterfly” (2015) et “Black Hippy” (album du collectif aux côtés de Jay Rock, Ab-Soul et Schoolboy Q sorti en 2009), et de l’EP nommé “Kendrick Lamar” (2009).