Vald se lance dans la vente de rhum !

Le rappeur sort une bouteille de rhum avec Havana Club

Après un disque de platine pour “Xeu” et un album surprise avec “NQNT33”, Vald ne s’arrête plus de kicker, mais pas que !

Le rappeur, toujours l’affut de nouveautés, a donc décidé d’allier rap et alcool, en créant une bouteille de rhum pour Havana Club, marquée VII, pour 7 ans d’âge.



La bouteille designée par l’artiste originaire de Seine-Saint-Denis, fera partie de la gamme HC7 de la marque de rhum “cubain authentique”. Attention, le produit ne sera en vente que jusqu’au 15 octobre prochain !

Un mouvement assez fréquent dans le rap français, à l'image de JoeyStarr !



Vous pourrez le trouver sur le site “Drinks & Co”, à consommer avec modération bien évidemment, contrairement à son rap !

Avant tout achat, vous pouvez admirer le résultat de la collaboration sur la vidéo YouTube teasant cette union entre le rappeur et Havana.