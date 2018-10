Ateyaba (Joke) balance un nouveau track depuis l’Hotel ''Negresco'' !

Découvrez, le son inédit d’Ateyaba : ''Negresco''

Anciennement Joke, le rappeur de Montpellier âgé de 28 ans est attendu au tournant par ses fans, notamment à travers l’opus “Ultraviolet” attendu depuis sa première date de sortie prévue en printemps 2017, puis sans cesse repoussé jusqu’en février 2018...et qui n’est toujours pas dans les bacs !



Comme si l’attente n’était pas assez longue, la tracklist a été divulguée, tout comme une photo de l’artiste accompagné de Charlotte Gainsbourg sur son compte Instagram, légendée de la caption “Dites à Serge Gainsbourg que sa fille sera dans #Ultraviolet” donnant envie à ses auditeurs d’en savoir et entendre davantage…



Après son retour avec le track “Rock With You”, 4ème morceau sur la tracklist d’”Ultraviolet”, Ateyaba nous fait découvrir un son inédit, “Negresco”, nom d’un grand hôtel niçois, qui n’apparaît pas au menu du fameux opus tant attendu !



De quoi ravir ses fans, mais aussi de les inquiéter quant à l’avenir du projet d’Ateyaba, qui devait inclure 18 morceaux au total, et a été reporté tout comme l’UVTOUR, en hiver dernier.

Le rappeur a teasé “Ultraviolet” dans un récent tweet : “UVUVUVUVUVUVUV”, prenant le risque de transformer l’attente de ses fans en véritable torture !

On vous laisse tenir le coup en écoutant ce dernier morceau juste ici !