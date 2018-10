Birdman aurait cherché à tuer Lil Wayne à l’aide de Young Thug !

La hache de guerre déterrée...

Un conflit qui remonte à l’année 2014, année à laquelle Lil Wayne a décidé de quitter le label “Cash Money” de l’artiste Birdman, l’accusant d’être un piètre manager et de “taxer” ses artistes. Lil Wayne, que Birdman appelait son fils, l'avait même traîné en justice pour récupérer ses royalties et sa structure “Young Money’”, allant avec les artistes Nicki Minaj et Drake…



Depuis, celui qui a enfin releasé “Carter V”, projet très attendu depuis des années, avait vu ses relations avec Birdman s’apaiser après des excuses de ce dernier, jusqu'à une nouvelle assez inquiétante : Birdman aurait tenté de tuer Lil Wayne, donnant une nouvelle dimension à leur affrontement !

Les deux cars de tournée de Lil Wayne avaient été ciblés par un tireur au fusil en avril 2015, sans autre conséquence que de l’effrayer....Birdman n’avait pas été poursuivi, et le tireur s’agissait de Jimmy Carlton Winfrey, manager de Young Thug...qui aurait prévu cette tentative d’assassinat aux côtés de Birdman !

Les deux intéressés seraient donc en ligne de mire de la justice américaine, suite à la découverte de faits importants survenus juste avant le meurtre…

Young Thug aurait en effet publiquement menacé Lil Wayne à travers une vidéo Instagram, tandis que son manager lui avait passé des dizaines de coup de fil avant de tirer, et avait appelé Birdman en s’enfuyant juste après les rafales de tir !

Birdman lui aurait déclaré durant cet appel "Il est temps de venir chercher ton argent. Tu as fait tout ce que tu pouvais, chef”, sûrement face à l’échec de l’assassinat commandité. Le manager devait gagner la somme 250 000 dollars accompagnée d’une Porsche après avoir rendu un tel “service” à Birdman.

Ce dernier n’a jamais été poursuivi, malgré les affirmations du manager, confirmant leur collaboration sur cette affaire, reposant sur un différend d’ordre financier entre Birdman et Lil Wayne ! On attend de voir ce qu’il va advenir de Birdman et de Young Thug, tandis que Lil Wayne en a enfin fini avec la justice, et peut tranquillement admirer le succès de son fameux opus “Carter V”...