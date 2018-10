Snoop Dogg revient sur ses insultes envers Ye !

Les tensions se calment entre Uncle Snoop et Kanye West !

Snoop Dogg s’était attaqué à Ye, dans le cadre d’une interview vidéo du média “Hip-Hop Nation”. Lorsque le sujet du président américain Donald Trump et de tous ceux qui l’épaulent, le rappeur californien est très vite monté dans les tours, en insultant Trump, ses soutiens, y compris le journaliste...et Kanye West ! Les invitant gentiment à “aller se faire foutre”...

Ye, quant à lui, avait déjà attiré les foudre d’un grand nombre d’internautes après le port d’une casquette “Make America Great Again”, célèbre slogan de la campagne du président actuel des Etats-Unis. Il avait ensuite confirmé son soutien à Donald Trump, affirmant que si le racisme le dérangeait, il aurait quitté les Etats-Unis depuis longtemps déjà...ce qui avait ravi le principal intéressé, qui lui avait répondu sur Twitter.



Toutes ces péripéties se sont déroulées lors du “Saturday Night Live” sur NBC, émission avant laquelle le rappeur d’Atlanta avait officiellement demandé à ce qu’on l’appelle désormais “Ye”...et durant laquelle il s’était déguisé en bouteille d’eau aux côtés du rappeur Lil Pump !

Ceci expliquant cela, Snoop Doggy Dogg avait été énervé de ces dires, et s’était exprimé violemment à son sujet, à base de “Kanye West est fini, il est avec tous ces enc****”.

Finalement, Snoop Dogg s’est rétracté puisqu’il a décidé de pardonner Ye, en postant une vidéo de ce dernier sur son compte Instagram, ce dernier arborant la fameuse casquette trumpienne, et un t-shirt avec le visage de Snoop...au-dessus de la légende “Forginess is everything” (“le pardon est essentiel”).

Un message assez contradictoire, donc, mais plein d’espoir !