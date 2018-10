Booba envoie ''BB'' et compte bien ''pirater l’antenne''

Découvrez le son inédit ''BB'' de Booba

“0 nuance de grey”, rappe Booba dans ce dernier morceau “BB”, d’un romantisme déguisé en rudesse, propre au Duc. ”Prends ton MD, laisse-toi aller. Bébé, viens voir la vie en vrai”, c’est à travers ce genre de punchlines loin du romantisme classique que Booba sait se démarquer à son habitude.

Booba a fortement teasé la sortie de son titre inédit sur son compte Instagram, en story mais aussi avec deux photos du visuel du single, et une vidéo le montrant aux côtés d’un immense ours. En légende, il inscrit “la carapace est intacte le coeur est accidenté #BB”...de quoi nous montrer que derrière cette armoire à glace au fort caractère se cache un grand sensible !





Le rappeur était attendu au tournant depuis la sortie du track “Gotham”, en mars dernier, accompagné de son clip assez hors-norme...plus de 6 mois après, on peut de nouveau découvrir un nouveau son de B2O, qui se place dans un registre très différent.

De quoi nous motiver à le retrouver sur scène de l’U Arena le 13 octobre prochain, quatre jours après le round II du procès reposant sur sa bagarre avec le rappeur Kaaris le 1er août dernier à l’aéroport d’Orly.

Le clip juste ici !