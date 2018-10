Dosseh nous offre l’extrait d’un nouveau son !

Le succès de “VIDALO$$A” lui donne des ailes !

Depuis la sortie de son dernier et second album studio “VIDALO$$A”, le rappeur originaire d’Orléans apprécie le succès de son projet, tout en poursuivant son chemin.

Il travaille déjà sur le projet suivant, et a même teasé un extrait de quelques secondes d’un titre encore inconnu des oreilles de ses fans.



C’est sur son compte Instagram que le rappeur inscrit “J’vais encore mettre du caca partout Prod by bbpprod”, nous annonçant du nouveau, et du bon !

On n’en sait pas plus sur ce qu’il se trame du côté du studio de Dosseh, et on espère que le futur projet de l’artiste sera à la hauteur de l’opus à 16 titres “VIDALO$$A”, rempli de hits…



On imagine aussi des featurings de qualité, à l’image du track “MQTB”, aux côtés du Duc B2O, ou encore “VLT” en feat avec le rappeur Lacrim, sans oublier les voix de Kalash, Vegedream, Votourious, Ppros et Biss…

Avec un titre (“Habitué”) certifié single de platine, on ne souhaite que du bon à Dosseh pour la suite !