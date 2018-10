Kim K qui rectifie la vérité sur la sortie du prochain album de Ye !

On connaît enfin la date exacte de la sortie de ''Yandhi'' !

Vous l’aurez remarqué, Kanye West, qu’on appellera désormais Ye après son annonce sur son compte Twitter, n’a pas sorti son projet “Yandhi” le 29 septembre dernier, comme attendu par une horde de fans…



Il l’avait pourtant annoncé sur son compte Instagram, en légendant la pochette de “Yandhi” de “YANDHI 9 28 18”...légende relayée sur des panneaux publicitaires américains, sous forme d’iMessages. Une nouvelle assez claire, qui n’a pourtant pas été vérifiée dans les faits, puisque le projet est toujours entre les mains de Ye.





L’opus tant espéré, qui inclut des feat avec Ty Dolla $ign, 6ix9ine et XXXTentacion, et possiblement avec Rihanna, sortira finalement bien plus tard que prévu, puisqu’il ne sortira que le 23 novembre prochain !

Ce sont les dires de la compagne de Ye, qui s’est exprimée hier sur son compte Twitter, le 1er octobre, soit 3 jours après la date présumée de la sortie...en balançant “YANDHI sortira le 23 novembre prochain lors du Black Friday (jour de soldes aux Etats-Unis), croyez-moi l’attente vaut la peine” (“Nov 23 Black Friday YANDHI TRUST ME it is worth the wait”).

Concernant la tracklist, un message posté sur un compte d’Universal Music confirmait 8 tracks sur le projet, mais a été retiré depuis...laissant planer le doute, à tous les niveaux !