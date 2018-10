Booba dévoile un extrait de son nouvel album !

Le rappeur cherche à créer le mystère entre 3 moqueries, et ça marche…

Toujours aussi réactif dans le clash, Booba nous montre qu’il sait aussi être réactif musicalement parlant !

Heureusement, il ne passe pas tout son temps à travailler son ironie, puisqu’il a également confirmé sur ses réseaux un feat avec le rappeur Maes...et posté une vidéo de son fils Omar avec en fond musical ce qui semble être un extrait de son prochain projet tant attendu !





En caption, la phrase “C’est bientôt l’heure....Je m’excuse d’avance pour la gêne occasionnée”, toujours dans la plaisanterie...et nous donnant envie d’en savoir plus !



Soulagés de voir que Booba continue sur sa lacée de Duc, on remarque aussi qu'il est aussi toujours très au fait de l’actualité...

Il n’hésite jamais à rajouter son grain de sel, et à ainsi attiser les foudres des nombreuses personnes visées.



Au menu dernièrement, une moquerie visant Kaaris et son visage d’enfant brûlé, lors de la sortie d’”Aborigène”, premier extrait de son projet “Or Noir Part.3”...et également sur sa place de 91ème du Top Spotify...de quoi augmenter la rivalité déjà bien installée entre les deux rappeurs, toujours en attente du verdict de leur procès, qui tombera le 9 octobre prochain.

Récemment, B2O s’est aussi amusé du selfie d’Emmanuel Macron à Saint-Martin sur son une story de son compte Instagram, à l’aide d’un photo-montage sur lequel il a rajouté son visage aux côtés du Président…"C'est la fucking vie", on espère qu'on pourra en dire autant du projet tant attendu !