La légende Charles Aznavour est décédée aujourd’hui…

Retour sur un grand Monsieur qui a même su toucher et marquer le milieu du rap !

Âgé de 94 ans, l’auteur, compositeur, interprète, acteur et écrivain français d’origine arménienne est décédé en ce 1er octobre 2018 à Paris, où il est né.

C’est au cours d’une longue carrière, débutée en 1946, dans la chanson française, que Charles Aznavour a pu enregistrer plus de mille-deux-cents chansons, chantées dans plusieurs langues.



La “divinité de la pop française”, est connu dans toute la France, et bien au-delà.

Un spécialiste, passionné de la variété française, qui a cependant su dépasser les frontières de la ballade, pour entrer dans le milieu rap.



Il y a eu des featurings, dont une collaboration avec Kery James sur le morceau “A l’ombre du show business”, mais aussi de nombreux samples des classiques du chanteur, qu'Amel Bent avait récemment appelé son "mentor" sur ses réseaux, restant à jamais dans nos oreilles...



Sur “What’s The Difference”, Dr Dre a samplé le morceau “Parce Que Tu Crois” écrite et interprétée en 1966 par la star de la chanson française, donnant un résultat poignant et lourd de symbolique : une association entre la figure phare du hip-hop US des années 80, et du « chanteur de variété le plus important du xxe siècle ». Ou comment réunir les genres musicaux, en suivant la recette parfaite, 33 ans après la première interprétation du morceau en question.



Dans la liste des samples empruntés à Charles Aznavour, il y a aussi Ideal J avec “Evitez”, inspirée de la chanson “Les Deux Pigeons”, Passy, qui avait samplé le morceau “Désormais”, pour son titre “Émeutes” repris par Psy 4 De La Rime (Soprano, Alonzo, Vincenzo et DJ Sya Styles) sur le morceau “Le Plaisir De l’Effort”, et Indila sur son plus gros hit, “Dernière Danse”...calé sur le morceau “Parce Que Tu Crois”, après le succès du morceau d'abord samplé par Dr Dre.

The Firm, collectif constitué de Nas, Foxy Brown, AZ et Nature, a même repris les créations de Charles Aznavour avec “Firm Fiasco”, basé sur “A Ma Fille”, à l’image de la Fonky Family avec le track “Aux Absents” extrait du premier album “Si Dieu Veut”. Autre premier album phare ayant adopté les sonorités de Charles Aznavour , “Du Rire Aux Larmes” de Sniper, dont le son “Aketo Solo” a été inspiré par “La Mamma”.

Un grand Monsieur de la chanson française, donc, mais qui a aussi marqué son empreinte à jamais dans l'univers du hip-hop.

Paix à son âme.