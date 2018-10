Meek Mill brise le suspens et prévoit la sortie de son prochain album pour ''dans les semaines à venir'' !

Le projet de Meek Mill nous rend tous impatients !

Une bonne nouvelle est tombée ! Alors que Meek Mill laissait planer le suspens autour de la suite de son actualité, il a annoncé son prochain album pour les prochains jours ! Après son feat avec T.I. sur "Jefe" et sa réconciliation avec Drake sur scène, le rappeur de nouveau parler de lui.

C’est lors de l'événement Billboard R&B/Hip-Hop Power Players à New York, que le rappeur de Philadelphie a déclaré être prêt à balancer son nouveau projet, dont la tracklist, les possibles featurings, et les producteurs restent encore secrets...



Alors que l’artiste se serait rapproché de Cardi B, notamment lors de cette soirée, s’attirant les foudres de son ex, Nicki Minaj, Meek Mill est donc très actif musicalement parlant, et a dévoilé comme deuxième indice un extrait de son projet, particulièrement orienté, puisqu’il mentionne Colin Kaepernick.

Il s’agit d’un joueur de football américain, militant contre les violences policières envers les minorités, dans le cadre de sa lutte contre le racisme aux Etats-Unis, notamment en refusant de se lever lors de l’hymne nationale lors d’un match important, en 2016.

Le rappeur avait été en prison en 2008 pour détention de stupéfiants et d’arme à feu.

Il avait été assigné à résidence, puis de nouveau condamné à de la prison par la suite pour ne pas avoir respecté ses restrictions de déplacement et les termes de sa liberté conditionnelle, une peine jugée “injuste” et “brutale” par Jay-Z.

Libéré en avril dernier, Meek Mill revient plus engagé et déterminé que jamais !



On attend son projet avec impatience !