Maes sort un nouveau son et réclame bien plus qu'un ''Pack M'' !

Découvrez le nouveau track de Maes : “Pack M”

Encore un rappeur de Seine-Saint-Denis (Sevran) qui sait se dépasser !



Alors qu’il a rejoint les rangs de Capitol (Universal) suite au succès de son projet “Réelle Vie 2.0”, l’artiste nous offre un nouveau son explosif...qui marque un retour de Maes, plus déterminé que jamais !

“Donnes-moi ce que je mérite, il me faut plus qu’un pack M !”, rappe Maes dans ce dernier track.

Le message est clair, Maes mérite beaucoup, et il le sait !

C’est dans un track au flow virulent et à la prod signée Gap Fresh, que Maes continue de se placer dans le rap jeu avec entrain.

L’artiste du 93 nous montre aussi qu’il sait jongler entre les genres musicaux à la perfection, puisqu’il s’est essayé au cloud rap cet été sur le son “Billets verts”, ou à une musique plus "dance" avec “Switch up”, il revient ici à son propre style, plus ombreux de base...



On vous laisse en juger juste ici !