Le quatuor infernal 4Keus balance son 1er album studio ''A coeur ouvert'' !

Découvrez le premier projet ''A coeur ouvert'' signé 4Keus

On retrouve le quatuor, composé des rappeurs Bné, Djeffi, HK et Tiakola, plus audacieux que jamais avec un premier album studio !

Le groupe, signé sous le label Wati B, aime faire l’éloge de son quartier (la cité des 4000), au sein de La Courneuve, Seine-Saint-Denis (93), dans ce dernier opus.



Certifié single d’or grâce au morceau qui l’a rendu célèbre en 2017, “O’Kartier c’est la hess”, 4Keus n’en est pas à son premier succès, et souhaite nous montrer qu’il continue bel et bien sur cette lancée prometteuse !

Après avoir aussi attiré l’attention à travers leur featuring avec Dj Babs sur le son “Tout est bon”, repris par les Bleus gagnants de la Coupe Du Monde, après leur exploit en quart de finale contre l’Uruguay, le groupe n’a pas arrêté de teaser la sortie du projet, depuis le 13 août dernier sur ses réseaux.

On vous laisse vous divertir sur ce nouveau projet !