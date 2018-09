Columbine sort son deuxième album !

Découvrez ''Adieu bientôt'' du duo Columbine dès aujourd’hui !

Les deux rappeurs Foda-C et Lujipeka balancent aujourd’hui leur second projet studio “Adieu bientôt” !

C’est au cours de l’année 2014 que les artistes ont débuté dans le rap jeu, au sein du collectif Columbine qui était composé à la base de huit membres, dont Larry Garcia (Lorenzo), et d’Yro (Charles-Vicomte) .



Le groupe de huit rappeurs s’est peu à peu dessoudé sur le papier, à partir de la sortie de son premier album “Clubbing for Columbine” avec les voix d’Yro, Foda C et Lujipeka, mais continue de nous offrir des collaborations, notamment en duo, à l’image de Lorenzo en featuring avec Charles-Vicomte sur le morceau “Champagne & Pétou”.



Quant à Foda-C et Lujipeka, ils continuent à s’allier musicalement parlant, sous le nom de Columbine, pour le plus grand bonheur de nos oreilles !

Il s’agit aujourd’hui de leur deuxième album studio, après le succès de l’opus “Enfants Terribles”, qui date de 2017, et a été certifié disque d’or.



Signés sous le label Universal Music France, les deux rappeurs s’offrent donc un projet assez introspectif, comme l’annonce le titre “Biographie” (par Foda-C).

L’occasion d’organiser une release party à la hauteur de leurs attentes en cette sortie d’album, ce soir dans la ville d’origine du collectif, au 1988 live club de Rennes.

On vous laisse écouter le dernier projet de Columbine juste ici !