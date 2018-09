Youssoupha nous fait enfin vivre sa ''Polaroïd Experience'' !

Découvrez le dernier projet de Youssoupha : ''Polaroïd Experience''

Le rappeur français originaire de la République démocratique du Congo, nous dévoile son 5ème album studio intitulé “Polaroïd Experience” aujourd’hui !

On pouvait déjà l’écouter dans sa version cassette depuis deux jours, le voici aujourd’hui disponible sous toutes ses formes.

Un réel hommage à sa vie, privé et en tant qu’artiste, il choisit de se livrer à nous à travers 12 tracks, toutes plus sentimentales (“Les Sentiments à l’envers”, “Par amour”) et temporelles (“Devenir vieux”, “Le jour où j’ai arrêté le rap”) les unes que les autres…

Retour en enfance (Cergy, 95), ses débuts en tant que rappeur, ses questionnements, notamment sur la société actuelle et le monde qui l’entoure...



Un beau voyage d’introspection musicale, que Youssoupha nous invite à découvrir à mesure qu’on découvre ce nouveau projet.

“Ce n’est pas un album c’est une putain d'expérience”, Youss’ l’a acté dans son rap et compte sur nous pour la vivre avec lui.

Nous vous invitons à écouter le dernier projet du “Lyriciste Bantou” en attendant son passage sur la scène parisienne Pleyel prévue pour le 18 avril prochain !