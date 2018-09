Sadek plus déterminé que jamais avec son 6ème album ''JDJ''

Découvrez le dernier projet de Sadek : ''JDJ'' !

“JDJ” comme “Johnny de Janeiro”, Sadek fait fort avec ce 6ème projet !

C’est à travers une inspiration brésilienne, associée à son séjour au Brésil cette année, que le rappeur originaire de Neuilly-Plaisance (93) développe son personnage flamboyant, et le succès musical qui va avec !



Avec un rythme d’une sortie par an environ, le rappeur sait être endurant, presque autant que ses vues et ventes.

Son dernier projet, sorti il y a un peu plus d’un an et intitulé “Vulgaire, Violent, et Ravi d’être Là” avait même décroché un disque de platine.



C’est donc en Amérique du Sud que l’artiste a su puiser son inspiration, et convaincre son auditoire, à travers les titres “Tentacion” et “JDJ” annonçant la couleur ambiancée de ce menu aguicheur, proposé par Sadek au sein du label Rec. 118.

Toujours validé dans ses choix de featuring, Sadek a invité dans sa tracklist de 16 morceaux MHD, Ohmondieulasalva, Mc Bin Laden, Heuss l’Enfoiré, YL et Sofiane.

Fianso, à l’origine du projet 93 Empire, sait lui rendre la pareille, puisque que Sadek fera partie de la tracklist de l’opus, qui sera composé de 22 titres et de très nombreuses collaborations de rappeurs issus de Seine-Saint-Denis !

En attendant de le retrouver sur la scène du Zénith le 5 décembre prochain, on vous laisse vous enjailler sur ce projet chaud bouillant !