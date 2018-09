Koba La D sort enfin son premier album !

Le projet ''VII'' de Koba La D est aujourd’hui disponible

C’est à travers ses freestyles, au nombre de cinq et constituant la série “Ténébreux”, que le rappeur issu de la ville d’Evry (91) a provoqué son succès viral, en moins d’un an, puisque le premier épisode date du 1er décembre 2017.



Un univers qui lui est propre, traitant la plupart de temps de son ter-ter, et du bâtiment dans lequel il a vécu -portant le numéro 7-, et sur des prods toujours très dansantes : la combinaison idéale, signée Koba La D, faisant même vibrer B2O !



Signé chez le label Def Jam, le rappeur a très vite opté pour la préparation d’un premier projet, aujourd’hui disponible dans les bacs !

Annoncé en août dernier sur ses réseaux, le projet était très attendu, surtout depuis la release de la tracklist et de la pochette du projet en question.

14 tracks en tout, avec un unique featuring avec Bolemvn et la Mafia Spartiate, nous montrant qu’il sait bien s’entourer, mais aussi évoluer en solo.

Morceaux qu’on est contents de découvrir aujourd’hui, surtout après le passage en garde à vue de l’artiste, interpellé pour une raison un peu floue, malgré des preuves vidéo de son arrestation !



Nous vous laissons savourer son projet dès aujourd’hui !