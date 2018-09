Nicki Minaj en couple avec Lewis Hamilton ?

La rappeuse déclarait voir deux mecs en même temps il y a quelques semaines !

Le trouble semé par la situation amoureuse de la rappeuse et chanteuse américaine est toujours présent !

Célibataire depuis sa séparation du rappeur Nas, datant de janvier dernier, les rumeurs ne s’arrêtent plus concernant la vie privée de Nicki Minaj.



Alors que la star déclarait il y a quelques semaines de cela voir plusieurs mecs en même temps sur le plateau TV d’Ellen DeGeneres...déclarant même ne pas avoir besoin d’un homme pour être heureuse, Nicki Minaj serait pourtant en train de s’attacher à un homme, Lewis Hamilton, pilote automobile britannique…



Un selfie pris dans le désert bouillant de Dubaï a été partagé par la rappeuse sur son compte Instagram…et personne n’est passé à côté !

Les deux intéressés se sont aussi retrouvés à une soirée new-yorkaise au début de la Fashion Week.



On attend plus de détails croustillants sur cette romance en devenir !